Von: Redaktion DER FARANG | 10.10.18

BANGKOK: Das staatliche Busunternehmen Transport Co. Ltd. hat 60 neue Vans in Dienst gestellt. Sie ersetzen wegen ihres Alters stillgelegte Minibusse.

Verkehrsminister Arkhom Termpittayapaisith leitete eine Zeremonie, bei der die 60 neuen Fahrzeuge vorgestellt wurden. Van-Betreiber sind gesetzlich verpflichtet, Fahrzeuge, die zehn Jahre oder älter sind, aus dem Verkehr zu ziehen. In Bangkok und Umgebung transportieren bereits 110 neue Minibusse Fahrgäste. Das Verkehrsministerium ist entschlossen, die verbleibenden 844 stillgelegten Minibusse in naher Zukunft zu ersetzen. Van-Betreiber, deren Fahrzeuge zwischen 2019 und 2028 die 10-Jahres-Marke erreichen, müssen ihre Fahrzeuge durch 21-sitzige Microbusse ersetzen, wenn sie ihren Transportdienst fortsetzen wollen. Die Unternehmen können sich im One-Stop-Service-Center des Department of Land Transport für ein zinsgünstiges Darlehen bewerben. Das Zentrum wurde als Joint Venture zwischen dem Department of Land Transport, der Transport Co. Ltd., der Krung Thai Bank und der Thai Credit Guarantee Corporation gegründet.