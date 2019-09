Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.19

BERN (dpa) - In Bern in der Schweiz haben nach Angaben der Organisatoren 60.000 Menschen für mehr Engagement beim Klimaschutz demonstriert.

Wie die Nachrichtenagentur SDA am Samstag berichtete, prägte die Klimajugend den Demonstrationszug mit Transparenten und Sprechgesängen, zudem nahmen viele Familien teil. Der Bundesplatz, auf dem die Abschlusskundgebung stattfand, war laut SDA für die Menschenmassen zu klein. In dem Aufruf zu dem Protest forderten die Organisatoren einen Ausstieg der Schweiz aus klimaschädlichen fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas. Die Erderhitzung setzt nicht zuletzt auch den Gletschern in dem Alpenstaat zu.