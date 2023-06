Von: Björn Jahner | 14.06.23

Foto: The Nation

PHUKET: Aufgrund eines Virusausbruches, der das Verdauungssystem betrifft, litten in der letzten Woche in der Inselprovinz Phuket im Süden des Landes fast 6.400 Menschen unter Durchfallerkrankungen.

Dr. Kusak Kukiattikul von der Gesundheitsbehörde Phukets teilte am Dienstag (13. Juni 2023) der Presse mit, dass die Zahl der Erkrankten am letzten Donnerstag (8. Juni 2023) am höchsten war. Er fügte hinzu, dass sowohl Thailänder als auch Ausländer Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Fieber entwickelt hatten.

Das Gesundheitsamt der Provinz Phuket setzt alles daran, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, mit dem sich zwischen dem 5. und 12. Juni 2023 insgesamt 6.382 Menschen infiziert haben.

Etwa 70 Prozent der Patienten haben sich mit dem Norovirus infiziert, das eine Entzündung des Verdauungssystems verursacht und sich schnell ausbreitet, so Dr. Kusak.

Die Zahl der Patienten mit Durchfall sei laut Dr. Kusak jedoch zurückgegangen, und Schüler, die als erstes Symptome entwickelt hatten, seien wieder gesund.

„Wir vermuten, dass sich die Verdauungskrankheit über Wasserressourcen und Eis verbreitet hat, deshalb haben wir Proben aus sechs Fabriken und Leitungswasser in Phuket zur Untersuchung entnommen“, erklärte er. Die Ergebnisse werden innerhalb einer Woche erwartet.

Er führte fort, dass das Gesundheitsamt der Provinz Phuket die Betreiber von Vergnügungsstätten angewiesen habe, für Sauberkeit in ihren Betrieben zu sorgen und das Wasser vor der Verwendung mit Chlor zu reinigen.

Den Schulen wurde auferlegt, strenge Hygienemaßnahmen zu ergreifen, während Krankenhäuser angewiesen wurden, medizinische Ausrüstung und Vorräte für die Versorgung der Patienten vorzubereiten, sagte er.

Er fügte hinzu, dass das Gesundheitsamt mit den zuständigen Behörden zusammenarbeitet, um ausländische Touristen für das Thema zu sensibilisieren.