Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.20

ISAAN: Mehr als 6.000 Menschen erkrankten innerhalb von acht Monaten in vier nordöstlichen Provinzen an Dengue-Fieber. Behörden melden vier Todesopfer.



Nach Angaben des Office of Disease Prevention and Control 7 waren die vier Todesfälle unter 6.024 Patienten in Khon Kaen, Kalasin, Maha Sarakham und Roi Et. Die Fälle wurden vom 1. Januar bis 29. August bestätigt und machen das Gebiet zur zweitschlimmsten Dengue-Region. Laut Dr. Teerawat Valaisathien hat ständiger Regen in mehreren Teilen des Landes die Feuchtgebiete vergrößert, in denen sich Mücken als Überträger des Dengue-Fiebers stark vermehren können.

Der Arzt appelliert an die Menschen, Nahrungsmittel und Haustiere an einen sicheren Ort zu bringen, und dann Räume oder Wohnungen zu besprühen, um Moskitos zu bekämpfen. Er riet den Anwendern auch, Nase und Mund zu bedecken und alle Fenster für 10 bis 15 Minuten zu schließen, damit das Besprühen wirksam wird.