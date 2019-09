595 Millionen Baht für Opfer der Flutkatastrophe 

Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha folgt dem Beispiel von Schauspieler Bin Bunluerit und spendet Flutopfern einen Betrag aus seinem Privatvermögen. Foto: The Nation

UBON RATCHATHANI: Bei zwei Spendenaktionen für die Opfer der Flutkatastrophe in der nordöstlichen Provinz Ubon Ratchathani sind 595 Millionen Baht zusammengekommen.

Die Regierung sammelte am Dienstagabend mit einer Fernsehsehsendung auf Kanal 9 MCOT 263 Millionen Baht ein, während der Appell des Schauspielers Bin Bunluerit seit Samstag 332 Millionen Baht einbrachte. Die Regierung sprang auf die Wohltätigkeitsinitiative von Bin auf, um den Flutopfern in Ubon Ratchathani zu helfen. Der Schauspieler hatte seine Sammlung am Samstag mit einer Million Baht aus seiner eigenen Brieftasche gestartete. Die von der Flut betroffenen Menschen seien größtenteils Tagelöhner und brauchten dringend Geld. Er versprach, das Geld transparent einzusetzen und den Bedürftigen schnell zu helfen. Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha teilte während der Fernsehsendung mit, er werde 100.000 Baht aus seiner eigenen Tasche spenden.