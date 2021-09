Landesweit geht die Polizei gegen gesellige Zusammenkünfte und private Feiern vor. Bei einer Razzia auf einer Geburtstagsparty in Bangkok wurden am Samstag 59 Geburtstagsgäste festgenommen. Foto: Post Today

BANGKOK: Ein Einsatzkommando der Polizei stürmte am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Zimmer eines Hotels in Bang Khen, in dem eine Geburtstagsfeier abgehalten wurde, was derzeit zur Covid-19-Prävention verboten ist und als ein Verstoß gegen die Notstandsgesetzgebung geahndet wird. Alle 59 Besucher der Privatparty wurden festgenommen und auf die Polizeiwache abgeführt.

Der Zugriff fand um 1.30 Uhr in einem Hotel in der Soi Ramintra 14 (Soi Maiyarap) statt, nachdem ein besorgter anonymer Anrufer die Polizei über die Party informiert hatte. Er soll nach Aussage der Beamten befürchtet haben, dass die private Geburtstagsfeier zur Verbreitung von Covid-19 beitragen könnte. Besorgt um die Gesundheit der Bevölkerung entschloss er sich, die Fete der Polizeizu melden.

Als sich die Beamten Zugang zu der VIP-Suite verschafften, fanden sie 59 Personen vor – 29 Männer und 30 Frauen – die Alkohol tranken und laute Musik hörten. Nach den geltenden Covid-19-Vorschriften verstößt in „dunkelroten Kontrollzonen“ jegliche Art von Party oder geselliges Beisammensein – einschließlich Geburtstagsfeiern – gegen die Notverordnung – ebenfalls Alkoholkonsum mit mehr als einer Person.

Gemäß Angaben der Polizei habe es sich bei der Party um eine Geburtstagsfeier für einen Thailänder gehandelt, der gegenüber der Presse als Mr. Bird benannt wurde. Den Ermittlungen folgend sei er auch der Organisator der Party gewesen. habe er die Party organisiert. Wie die Strafverfolgungsbehörden die Presse informierten, müsse möglicherweise mit weiteren Anklagen rechnen. So sollen die Einsatzkräfte bei einem Besucher der Geburtstagsparty 61 Esctasy-Tabletten und 8,53 Gramm Ketamin gefunden haben.

Polizeioberst Apisan Chairat von der Spezialeinheit erklärte gegenüber der Presse: „Die Person, die mit den Drogen auf der Party festgenommen wurde, hat gestanden, dass die Drogen ihr gehörten. Sie erklärte auch, dass sie die Drogen von einem Mann namens Mr. Tor bezogen habe. Sie behaupteten jedoch, dass sie keinen Handel mit dem Rauschgift betreibe und auch nicht wüsste, wie sie Mr. Tor kontaktieren oder erreichen könnte. Sie behauptete zudem, ihm nur zufällig begegnet zu sein.“

Er führte fort, dass alle 59 Personen per Antigenschnelltests negativ auf Covid-19 getestet wurden. Alle Partygäste mussten sich darüber hinaus einen Drogentest unterziehen lassen. Sie erwarte laut Polizeioberst Apisan eine Anklage wegen des Verstoßes gegen die Notverordnung zur Covid-19-Bekämpfung, was empfindliche Geldstrafen in Höhe von mehreren zehntausend Baht und lange Haftstrafen zur Folge haben kann.

Wie in allen anderen „dunkelroten Kontrollzonen“ auch, gilt in Bangkok seit mehreren Monaten eine nächtliche Ausgangssperre von 21.00 bis 04.00 Uhr. Alle Nachtlokale, Bars und Amüsierbetriebe sind seit Anfang April, also seit fast sechs Monaten, geschlossen. Partys, gesellige Zusammenkünfte und ähnliche Veranstaltungen sind nach Angaben der Polizei nach wie vor illegal, unabhängig von der Zahl der Teilnehmer. Laut Polizeioberst Apisan würden private Partys zu den potenziell gefährlichsten „Superspreader Events“ („Superverbreitungsereignisse“) gehören.

Stillschweigen bewahrte Polizeioberst Apisan hingegen auf die Frage der Presse, ob das Hotel für die Party haftbar gemacht oder gerichtlich belangt werden könne.