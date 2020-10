Aufnahme vom Unfallort. Foto: The Nation

BURIRAM: Menschen rannten um ihr Leben, als am frühen Donnerstag ein mit 40.000 Litern Gas beladener Tanklastzug nach einem Zusammenstoß mit einem 18-rädrigen Lastwagen explodierte. Nach einem Bericht der „Nation“ wurden mehrere Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Mindestens zehn Wohnhäuser und 20 Fahrzeuge gingen in Flammen auf.

Kurz nach Mitternacht verlor der Fahrer des Tankzuges im Bezirk Nong Ki die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug prallte gegen einen Lkw. Der Unfall löste mehrere Explosionen aus. Die Flammen breiteten sich schnell aus und zwangen Anwohner, aus ihren Häusern zu flüchten.

Die Besatzung von mehr als 50 Feuerwehrfahrzeugen brauchte über drei Stunden, bis das Feuer unter Kontrolle war. Die Polizei sperrte das Gebiet in einem 5-Kilometer-Radius ab. Die Fahrer sowohl des Gaslastzuges als auch des 18-Rad-Fahrzeugs überlebten auf wundersame Weise. Sie sprangen vor der Explosion aus ihren Fahrzeugen und brachten sich in Sicherheit.