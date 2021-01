541 neue Covid-19-Fälle in Samut Sakhon

BANGKOK/SAMUT SAKHON: Das Gesundheitsamt der Provinz Samut Sakhon meldete am Sonntagnachmittag 541 neue Covid-19-Fälle: 455 Wanderarbeiter und 86 Thais. Damit erhöhte sich die Zahl der Infizierten in Thailands Küsten-Hotspot seit Mitte Dezember auf 2.401. 131 Patienten haben sich inzwischen erholt.

Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) gab am Sonntagmittag 315 neue Fälle bekannt. Davon befinden sich 21 Infizierte in Quarantäneeinrichtungen. Von den 294 lokalen Fällen wurden zwei mit dem Samut-Sakhon-Cluster in Verbindung gebracht, einer mit dem Rayong-Cluster, 37 hatten Berufe oder hielten sich in Gebieten auf, in denen sie einem Infektionsrisiko ausgesetzt waren, und 20 Wanderarbeiter wurden bei proaktiven Tests in den Provinzen Nonthaburi und Samut Sakhon positiv getestet. Laut dem CCSA-Sprecher Dr. Taweesin Visanuyothin wurden 234 Patienten untersucht, um die Quelle der Infektion zu finden - zwei in Bangkok, einer in Nonthaburi, 38 in Samut Sakhon, 43 in Rayong, 62 in Chonburi, 8 in Samut Prakan, 68 in Chanthaburi und 12 in Trad.

Unter den 21 Patienten in Quarantäneeinrichtungen befanden sich fünf Ausländer - zwei tschechische Staatsangehörige sowie zwei Russen und ein Inder. Von den Thais kamen vier aus den Vereinigten Staaten, je drei aus Ägypten und Pakistan, zwei aus Bahrain und je einer aus Italien, Indonesien, Kuwait und dem Vereinigten Königreich.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Thailand ist auf 7.694 gestiegen - 5.650 davon wurden im Inland angesteckt, darunter sind 1.440 Wanderarbeiter. Bisher haben sich 4.337 erholt und wurden entlassen, während 64 gestorben sind.