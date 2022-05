Schulstart unter Covid-Präventivmaßnehmen in Thailand. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium informierte am Samstagmorgen (21. Mai 2022), dass binnen 24 Stunden thailandweit 5.377 Covid-19-Neuinfektionen gemeldet wurden. Darunter befanden sich 5.321 Fälle in der thailändischen Bevölkerung, 14 in thailändischen Gefängnissen und zwei Fälle aus dem Ausland.

Von Freitag auf Samstag verzeichnete die Seuchenschutzbehörde landesweit 37 neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus, während im selben Zeitraum 5.775 Patienten genesen sind.

Bisherige Tageshöchstwerte