BANGKOK: Mit 53 neuen Todesfällen meldete das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Mittwoch den bisher höchsten Tageswert* in Thailand.

Zudem gab es binnen 24 Stunden 4.786 Neuinfektionen. Darunter waren 127 Fälle in Gefängnissen. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in Thailand erhöht sich dadurch auf 259.301, die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle auf 2.023.

Das Gesundheitsamt Chonburi gab am Mittwoch 208 neue Fälle und einen weiteren Todesfall bekannt. Die meisten Covid-19-Fälle verzeichnet Chonburi-City (2.507 Fälle / + 40), gefolgt von Sriracha (1.783 / + 76) und Banglamung/ Pattaya (2.312 / + 49). Insgesamt erkrankten in der Ostküstenprovinz 8.426 Menschen an Covid-19, darunter 2.946 Personen, die noch in Behandlung sind.

*seit Beginn der Datenerhebung am 1. April 2021