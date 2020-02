LANGENSTEIN (dpa) - Ein 52-Jähriger ist nach Unwettern in Österreich in einen Fluss gestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Dienstag bestätigte, konnte der Mann zwar mit Hilfe eines Rettungshubschraubers aus dem Wasser gezogen werden, die Reanimationsversuche blieben aber ohne Erfolg. Zuvor war er 300 bis 400 Meter abgetrieben worden.

Der 52-Jährige war am Dienstagvormittag dabei, Unwetterschäden von einer Straße in der Nähe von Linz zu räumen. Dabei beobachtete er, dass der Fluss Gusen viel Geäst mit sich führte und sich dieses unter einer kleinen Brücke sammelte. Beim Versuch, die beginnende Verstopfung und die drohende Überflutung der Brücke zu verhindern, rutschte er aus und fiel in die Gusen.