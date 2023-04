Von: Björn Jahner | 23.04.23

Foto: The Nation

PAI: Mehr als 500 Touristen nahmen an einer zweitägigen Tubing-Veranstaltung auf dem Pai-Fluss in Pai in der nördlichen Provinz Mae Hong Son teil.

Die Veranstaltung wurde vom Provinzbüro der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) am Donnerstag und Freitag (20.–21. April 2023) in Zusammenarbeit mit den Bezirksbehörden von Pai und vielen lokalen staatlichen Stellen und Privatunternehmen organisiert.

Die Veranstaltung war als verspätete Feier von Songkran gedacht, dem thailändischen Neujahrsfest, das in den meisten Teilen des Landes letzte Woche und in einigen Gebieten Anfang dieser Woche gefeiert wurde.

„Tipsy Tubing“, eine Freizeitaktivität, bei der man sich in der Trockenzeit auf einem aufgeblasenen Schlauch den Fluss hinuntertreiben lässt, ist bei Touristen, die den Bezirk Pai in Mae Hong Son besuchen, sehr beliebt. Auf einigen Reise-Webseite wird es als „die ultimative Backpacker-Attraktion in Pai“ bezeichnet.

Tubing ist nur von November bis Mai erlaubt, wenn der Pegel des Flusses niedrig ist – etwa auf Hüfthöhe – und das Tubing sicher ist. Während der Regenzeit, wenn der Wasserstand bis zu drei Meter hoch sein kann, ist es auf dem Fluss verboten.

Phanuwat Khatnak, Direktor des TAT-Büros in Mae Hong Son, sagte am Samstag (22. April 2023), dass mehr als 500 Touristen während der zwei Tage an der Tubing-Veranstaltung teilnahmen.

Er führte fort, dass die Veranstaltung die Unterstützung der Anwohner und die Zustimmung der Touristen gefunden habe. Die Veranstaltung war eine Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor sowie anderen relevanten Parteien. Dazu gehörten das Bezirksamt, das Ministerium für Tourismus und Sport, die Touristenpolizei, der Tourismusverband von Pai und die lokalen Betreiber von Tubing-Diensten, erläuterte er.

Neben dem Tubing gab es bei der zweitägigen Veranstaltung auch musikalische Darbietungen, lokale kulturelle Darbietungen und Sportveranstaltungen wie Beachvolleyball und „Meeresboxen“, bei dem die Boxer auf einem über dem Wasser schwebenden Stamm sitzen und gegeneinander antreten. Der Kampf endet, wenn ein Boxer ins Wasser fällt.

Es gab auch einen Bereich, in dem sich die Touristen von der Sommerhitze abkühlen konnten, indem sie sich mit Wasser bespritzen lassen konnten.