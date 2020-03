500.000 Touristen droht Overstay: Minister fordert Begnadigung

500.000 in Thailand gestrandeten Langurlauber laufen in Gefahr, ihr Visum zu überziehen. Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn will sich für ihre Begnadigung einsetzen. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Das Tourismusministerium hat angekündigt, sich um eine Begnadigung für etwa 500.000 ausländische Touristen in Thailand zu bemühen, die in Gefahr laufen, ihr Visum zu überziehen, nachdem viele Länder in Europa angekündigt haben, ihre Grenzen zu schließen, um COVID-19 einzudämmen.

Gemäß Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn handelt es sich bei den meisten Betroffenen um ältere Langzeitreisenden aus Deutschland, Italien und Russland, die Jahr für Jahr in Thailand überwintern und vor dem Ausbruch des Coronavirus im Königreich eingereist sind. Nachdem die Pandemie ihre Heimatstädte erreicht hatte, beschlossen sie, ihren Thailandaufenthalt im Rahmen ihres Visums zu verlängern, da sie befürchteten, in ihrer Heimat im Hinblick auf die Zunahme der Infizierten nicht ausreichend medizinisch versorgt zu werden.

Da in den letzten Tagen jedoch viele europäische Länder angekündigt haben, ihre Grenzen zu schließen und viele Flugverbindungen bereits eingestellt wurden, stranden sie in Thailand und überziehen dadurch unfreiwillig ihre Aufenthaltsgenehmigung, erklärte Phiphat in der „Bangkok Post“. Er fügte hinzu, dass er die Angelegenheit mit dem Innenministerium und der Einwanderungsbehörde besprechen werde, da dieses Problem in deren Zuständigkeitsbereich fällt.

Der Minister kündigte an, eine vorübergehende Begnadigung und Visa-Verlängerung für ausländische Touristen aus den betroffenen Ländern zu beantragen. Weiter will er die Einwanderungsbehörde darum bitten, betroffene Touristen, die aus genannten Gründen unfreiwillig ihre Aufenthaltserlaubnis überzogen haben, nicht mit einem Einreiseverbot („Blacklist“) zu belangen.

Gemäß dem thailändischen Einwanderungsgesetz haben bisher Touristen aus den meisten europäischen Ländern ein Touristenvisum für 30 Tage erhalten und wurden für jeden Tag, an dem sie ihr Visum überzogen hatten, mit einer Geldstrafe von jeweils 500 Baht belangt. Bei schweren Visaverstößen wiederum drohen Abschiebung und Einreiseverbot.

Phiphat betonte, dass der Antrag humanitären Zwecken dient. Er gab auch zu bedenken, dass die gestrandeten Langzeiturlauber mit ihren Ausgaben zudem auch die momentan geschwächte thailändische Wirtschaft unterstützen. Dennoch räumte er ein, dass es sich um ein „heikles“ Thema handelt, das zukünftig zu Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit führen könnte.