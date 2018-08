500.000 Soldaten stehen in Vietnam für Taifun-Ankunft bereit

Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.18

HANOI (dpa) - Vietnam hat vor der Ankunft des Taifuns «Bebinca» mehr als 500.000 Soldaten und Reservisten für mögliche Rettungsarbeiten mobilisiert.

Das teilte das Nationale Komitee für Suche und Rettung des südostasiatischen Landes am Donnerstag mit. Es werde erwartet, dass der Sturm mit seinen Spitzengeschwindigkeiten von 90 Kilometern pro Stunde am Freitagvormittag (Ortszeit) zwischen den nordöstlich gelegenen Provinzen Hai Phong und Nghe An auf Land trifft, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur VNA.

Die Küstenwache wies gut 36.000 Fischerboote mit fast 138.000 Menschen an Bord an, die Gegend zu verlassen. Für den Norden galten Warnungen vor Überschwemmungen und Erdrutschen.

Taifune richten jedes Jahr verheerende Schäden in Vietnam an und kosten hunderte Menschen das Leben. Allein 2017 suchten 16 schwere Tropenstürme das Land heim, mindestens 386 Menschen wurden getötet. Die Wirtschaft büßt infolge von Unwettern pro Jahr zwischen 1 und 1,5 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes ein.