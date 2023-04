Von: Björn Jahner | 17.04.23

Foto: The Nation

PHANG-NGA: Vor der Küste der Similan-Inseln wurde 10 Minuten lang eine Gruppe von 50 Schwertwalen, auch bekannt als Killerwale oder Orcas, gesichtet.

Touristen, die sich auf einer Bootstour im Mu-Ko-Similan-Nationalpark im Khura-Buri-Gebiet von Phang-nga befanden, hatten das große Glück, die Wale zu Gesicht zu bekommen.

Lerdsak Pongklin, Präsident der Phang-nga Tourism Association, zitierte den Reiseleiter mit den Worten, dass die Touristen begeistert gewesen seien, als sie die Tiere etwa 10 Minuten lang an ihrem Boot vorbeischwimmen sahen.

Orcas sind die größten Mitglieder der Delfinfamilie und gelten als Spitzenprädatoren, da sie keine natürlichen Feinde haben. Sie sind an ihrem weiß-schwarzen Körper zu erkennen, sind etwa 6 Meter lang und können mehr als eine Tonne wiegen. Sie wurden bereits zuvor in der Nähe der Similan-Inseln in der Andamanensee gesichtet.

Die Orcas stehen in Thailand unter dem Schutz des Gesetzes über die Reservierung und den Schutz von Wildtieren von 1992.