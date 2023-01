Foto: The Nation

BANGKOK: In den ersten drei der so genannten „sieben gefährlichen Tage“ kamen auf thailändischen Straßen täglich fast 50 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, teilte das Zentrum für Straßenverkehrssicherheit am Sonntag auf einer Pressekonferenz mit.

Weitere 1.182 Menschen wurden bei den 1.183 gemeldeten Unfällen in den drei Tagen verletzt, was einem Durchschnitt von etwa 400 Verletzten pro Tag entspricht, sagte das Zentrum.

Die Pressekonferenz fand im Büro der Abteilung für Katastrophenvorbeugung und Schadensbegrenzung statt und wurde von deren Chef, Chotenarin Kerdsom, geleitet, der auch stellvertretender Staatssekretär im Innenministerium ist.

Khun Chotenarin betonte gegenüber den Reportern, dass die Zahl der Verkehrsunfälle in den sieben Tagen vom 29. Dezember bis zum 4. Januar stark angestiegen ist.

Die Zahl der Todesopfer stieg am Samstag auf 59, sagte er. Weitere 467 Menschen wurden bei den 466 gemeldeten Verkehrsunfällen an diesem Tag verletzt, sagte er. Am Freitag waren bei 366 Unfällen 48 Menschen getötet und 363 verletzt worden, so Khun Chotenarin.

Die beiden Hauptunfallursachen sind den Angaben des Zentrums zufolge Geschwindigkeitsübertretungen und Trunkenheit am Steuer. Khun Chotenarin gab für Samstag die folgenden Zahlen bekannt:

466 Verkehrsunfälle, 467 Verletzte und 59 Todesopfer

Hauptunfallursachen: überhöhte Geschwindigkeit (36,70 Prozent) und Trunkenheit am Steuer (30,04 Prozent)

Anteil der in Unfälle verwickelten Motorräder: 82.56 Prozent

Prozentualer Anteil der Unfälle auf geraden Straßenabschnitten: 80.90 Prozent

Stunde mit der höchsten Unfallrate: 18.00 bis 19.00 Uhr (7,74 Prozent)

Alter der am häufigsten in einen Unfall verwickelten Personen: 20 bis 29 Jahre (19,39 Prozent)

Khun Chotenarin sagte, dass sich die hohe Zahl der Unfälle trotz der verstärkten Überwachung der Straßen ereignete.

Am Samstag besetzten 56.205 Beamte verschiedener Behörden 1.878 Kontrollpunkte im ganzen Land und hielten 424.745 Fahrzeuge an.

Gegen 67.203 Auto- und Motorradfahrer wurden rechtliche Schritte eingeleitet, so Khun Chotenarin. 18.964 wurden wegen Fahrens ohne Führerschein, 18.116 wegen Motorradfahrens ohne Helm und 8.497 wegen Geschwindigkeitsüberschreitung angeklagt.

Die Provinz Surat Thani verzeichnete die höchste Zahl von Unfällen und Opfern. Bei 19 Unfällen in dieser Provinz wurden am Samstag zwanzig Menschen verletzt. Chiang Rai verzeichnete am Samstag mit sieben Toten die meisten Todesopfer bei Verkehrsunfällen.

Nach drei Tagen der tödlichsten Woche für Verkehrsunfälle des Landes meldeten nur 18 der 77 thailändischen Provinzen keine Todesopfer. In Surat Thani gab es die meisten Unfälle (42), in Sakon Nakhon die meisten Verletzten (46) und in Chiang Rai die meisten Todesopfer (10).