Von: Björn Jahner | 05.11.23

US-Rapper 50 Cent (M.) während seines Konzerts im Ziggo Dome in Amsterdam, Niederlande, am 28. September 2023. Foto: epa-efe/Marcel Krijgsman

BANGKOK: Hip-Hop-Fans dürfen sich auf eine unvergessliche Nacht freuen, nachdem der legendäre amerikanische Rapper 50 Cent, bürgerlich Curtis Jackson, sein einziges Südostasien-Konzert in Bangkok im Dezember angekündigt hat.

Der Künstler, weltweit bekannt für Hits wie „In Da Club“ und „Candy Shop“, wird am 19. Dezember die thailändische Hauptstadt beehren – und zwar in der Impact Arena in Mueang Thong Thani.

Dieses spektakuläre Konzert ist ein Höhepunkt seiner „The Final Lap Tour“, bei der Bangkok die einzige Station in Südostasien ist. Obwohl noch nicht alle Details bekanntgegeben wurden, können die Fans sicher sein, dass 50 Cent seine größten Hits in die Setlist aufnehmen wird, darunter „Just a Lil Bit“, „Candy Shop“, „Disco Inferno“, „Get Up“ und viele weitere.

Unter dem Motto „Get Rich or Die Tryin' – 20 Years Later“ ist es sehr wahrscheinlich, dass der Rap-Superstar auch Songs von seinem bahnbrechenden Debütalbum aus dem Jahr 2003 präsentieren wird. Dieses Album, das weltweit über 30 Millionen Exemplare verkauft hat, gilt als eines der einflussreichsten Werke in der Geschichte des Hip-Hop.

Tickets für dieses außergewöhnliche Konzert werden ab dem 11. November um 22.00 Uhr über ThaiTicketMajor erhältlich sein. Die Preise beginnen bei 2.500 Baht. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Tickets, denn diese Show dürfte schnell ausverkauft sein!