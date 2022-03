SARABURI: Mindestens fünf Fahrgäste wurden getötet und 30 weitere verletzt, als ein Doppeldeckerbus des staatlichen Fernbusbetreibers Transport Company am Samstag mit einem Brückenpfeiler vor einem Einkaufszentrum im Bezirk Mueang Saraburi (Saraburi-Stadt) im Nordosten der Zentralregion von Thailand kollidierte.

Nach Aussage der Polizei war der Bus in der Nordostprovinz Roi-et gestartet und auf dem Weg nach Bangkok, als sich der Unfall ereignete. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer am Steuer eingeschlafen sein könnte. Der Fahrer bestritt dies jedoch und behauptete, dass einer der Reifen geplatzt sein könnte, wodurch er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe. Alle verletzten Fahrgäste wurden zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser der Provinz gebracht.



Die Transport Company teilte später mit, dass es den Leiter des Busterminals von Saraburi angewiesen habe, allen in den Unfall verwickelten Fahrgästen zu helfen.