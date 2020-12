5 Tipps, um in Südostasien sicher zu Reisen

Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.20

Wer sich auf eine Reise nach Thailand, Vietnam, oder einen Teil von Südostasien vorbereitet, der wird häufig mit Fragen nach Sicherheit konfrontiert. Besonders für Leute, die sich auf den Weg in abgelegene Regionen machen, kommt immer wieder die Frage auf, wie die eigene Sicherheit gewährleistet werden soll. Wer wilde Film-Fantasien von einem gesetzlosen Subkontinent hat, der kann sich aber jetzt schonmal entspannen, denn Südostasien gehört, besonders was Kriminalität anbelangt, zu einer der friedlicheren Regionen der Welt. Es gibt trotzdem ein paar Dinge, auf die man vorbereitet sein sollte.

1. Aufmerksam im Verkehr bleiben

Ein immenses Risiko in allen südostasiatischen Staaten sind Unfälle im Straßenverkehr, und zwar nicht nur für Touristen und Backpackerinnen, sondern auch für Einheimische. Wer schon einmal in Jakarta, Hanoi oder Bangkok an einer belebten Kreuzung gestanden hat, der wird bestätigen können wie viele Verkehrsteilnehmer es dort gibt, und wie chaotisch es zugehen kann. Leider sind Touristen oft auch deshalb in Unfälle verwickelt, weil Alkohol mit im Spiel ist. Dazu kommt, dass sich viele Urlauber, die überall in Asien beliebten Motorroller mieten, aber leider nicht wissen, wie man richtig mit ihnen umgeht. Die Kombination von Alkohol und Unerfahrenheit auf fremden Strassen endet leider öfters auch tödlich, und gehört ohne Zweifel zu einem Risiko bei einer Südostasienreise.

2. Beide Augen auf bei der Wettervorhersage

Wer schon mal im Laufe eines einzigen Nachmittags einen wolkenlosen Himmel, einen Orkan, und dann und wieder einen wolkenlosen Himmel erlebt hat, der wird wahrscheinlich schon ein kleines Gefühl für die Eigenheiten des Wetters in Südostasien haben. Ohne Frage stellen Klima und Wetter ein kleines bis großes Sicherheitsrisiko für alle Reisenden da. Deswegen ist es allen Urlaubern von den Philippinen bis nach Laos empfohlen, sich regelmäßig über das Wetter in der Reisegegend zu informieren, und im Notfall bereit zu sein, die Route und das Programm ein wenig abzuändern. Besonders in der Regenzeit können feste Straßen plötzlich zu Schlammfahrten werden, und für unvorbereitete Touristen oft immens gefährlich. Zu einer guten Vorbereitung in Sachen Wetter gehört auch, die richtige Ausstattung für die richtige Gegend zu haben. Wer bei Südostasien nur an tropischen Dschungel denken kann, wird sich in den Bergregionen von Laos und Indonesien im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen müssen.

3. Achtung Taschendiebe

Besonders was Gewaltkriminalität anbelangt, sind die meisten Länder Südostasiens global die absoluten Schlusslichter. Die Wahrscheinlichkeit, ausgeraubt zu werden, tendiert in Ländern wie Thailand, Malaysia und Singapur gegen Null. Trotzdem gibt es vor allem in vielen Großstädten der Region noch eine Menge Taschendiebe, die äußerst geschickt vorgehen. Deshalb lohnt es sich vor allem in Situationen, in denen großes Gedränge herrscht, Wertsachen im Blick oder in der Hand zu haben. In manchen Gegenden ist es zum Beispiel auch üblich, dass Passanten in der Innenstadt ihre Rucksäcke vorne am Körper tragen, um es etwaigen Taschendieben nicht zu einfach zu machen. Wer das Portmonee gerne in der Gesäßtasche trägt, sollte sich diese Angewohnheit für die Dauer einer Südostasienreise vielleicht auch abgewöhnen. Der zweite große Risikobereich für Taschendiebe ist auf Inlandsreisen, deswegen gilt in Bussen, Bahnen und Zügen auch, ein bisschen mehr die Augen aufmachen. Trotzdem ist das Risiko, Opfer eines Taschendiebstahls zu werden in den meisten Regionen äußerst gering.

4. Einen VPN benutzen

Ohne Frage ist eine große Überraschung für viele Leute, die zum ersten Mal eine Reise nach Südostasien machen, dass Mobilfunk und Internet so flächendeckend verbreitet und stabil sind. Wer sich schonmal auf einem Berg im ländlichen Vietnam vollkommen nahtlos in das lokale 3G Netzwerk einloggen konnte, der wird ein Liedchen von den Kapazitäten der asiatischen Netze singen können. Auch in Sachen öffentliches WLAN ist Südostasien bestens ausgestattet, und im Gegensatz zu vielen Orten in Europa sind WIFI Netzwerke auch oft öffentlich zugänglich. Natürlich sind besonders die öffentlich zugänglichen Netzwerke auch ein Sicherheitsrisiko für Nutzer, und das gleiche gilt für WIFI in Hotels, Ferienwohnungen und Hostels. Wer auf der sicheren Seite bei der Nutzung von den Netzen in Asien sein möchte, dem empfiehlt sich die Nutzung eines VPNs. Durch ein sogenanntes Virtual Private Network ist es möglich, die eigene Aktivität im Netz erheblich zu anonymisieren und vor Fremdzugriffen zu schützen.

5. Klingt es zu schön, um wahr zu sein...

Wie überall, wo viele Touristen unterwegs sind, gibt es auch in Südostasien eine Reihe an Abzockmaschen, der jede Saison wieder Nichtsahnende zum Opfer fallen. Manchmal ist es eine unglaubliche günstige Jetski Vermietung, ein anderes Mal ein Dschungelabenteuer zum Wegfahrpreis. Dahinter verbirgt sich dann aber leider meistens eine große Enttäuschung, und der Jetski ist ein altes Motorboot, der Dschungel dann nur ein Feld kurz hinter der Stadtgrenze. In Südostasien wie überall anders gilt also auch: ist es zu schön, um wahr zu sein, dann ist es das wahrscheinlich auch.