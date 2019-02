Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.19

BANGKOK: Am ersten Tag der Registrierung der Kandidaten für die Parlamentswahl am 24,. März benannten 58 politische Parteien am Montag 5.831 Kandidaten in allen 350 Wahlkreisen, sagte der Generalsekretär der Wahlkommission (EC), Jarungwit Phumma.

Die Demokratische Partei habe mit 341 die größte Zahl von Kandidaten registriert, gefolgt von Phalang Pracharat mit 335, Seri Ruam Thai Party mit 333, Future Forward Party mit 330 und Bhumjaithai mit 325 Kandidaten. Jarungwit hat die politischen Parteien aufgefordert, nicht bis zum letzten Tag zu warten, um ihre Kandidatenliste einzureichen, da jeder Bewerber geprüft und überprüft werden muss. Die Registrierung der Kandidaten verlief reibungslos. Die Wahlkommission wird die Liste der Wahlkandidaten eine Woche nach Abschluss der Registrierung der Kandidatur am Freitag bekannt geben.