Von: Björn Jahner | 23.03.23

BANGKOK: Etwa 5,57 Millionen ausländische Touristen besuchten Thailand vom 1. Januar bis zum 18. März dieses Jahres und generierten 215,05 Milliarden Baht an Einnahmen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Traisulee Taisaranakul am Mittwoch (22. März 2023) unter Berufung auf Daten des Ministeriums für Tourismus und Sport.

Obwohl sich sowohl der inländische als auch der ausländische Tourismusmarkt erholt, hat der Zustrom ausländischer Besucher in vielen Bereichen der Flughäfen, wie z.B. an den Check-in-Schaltern und den Passkontrollstellen der Einwanderungsbehörde, zu Staus geführt, so Khun Traisulee. Auch die Preise für Flugtickets sind stark gestiegen, fügte sie hinzu.

„Die zuständigen Behörden werden diese Probleme angehen und den Reisenden helfen“, kündigte Khun Traisulee an und erklärte, dass das Verkehrsministerium Vertreter des Flughafenbetreibers Airports of Thailand (AOT) und der zuständigen Behörden zu einem Treffen einberufen hat, um Wege zu finden, die Überlastung der Flughäfen zu verringern.

Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) strebt in diesem Jahr 30 Millionen ausländische Touristen an, was etwa 80 Prozent der 39 Millionen Touristen entspricht, die im Jahr 2019 vor der Pandemie kamen