5.485 Covid-19-Fälle – ein neuer Tageshöchstwert

BANGKOK: Mit 5.485 neuen Covid-19-Fällen bestätigte das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Montag einen neuen Tageshöchstwert. Darunter waren 1.953 Fälle in Gefängnissen. Zudem wurden 19 weitere Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie Anfang letzten Jahres stieg auf 159.792 und die der Toten auf 1.031.

Bangkok führte weiterhin die Zahl der Neuübertragungen mit 1.356 Fällen an, gefolgt von Phetchaburi (555), Samut Prakan (358), Saraburi (327) und Pathum Thani (211). Laut der stellvertretenden Sprecherin des CCSA, Apisamai Srirangson, wurden in der Hauptstadt zwei neue Cluster entdeckt: ein Wohnlager für Bauarbeiter im Bezirk Bang Na und eine Gemeinde im Bezirk Sathon, womit die Gesamtzahl der unter strenger Überwachung stehenden Cluster in Bangkok auf 45 anstieg. Das Zentrum meldete zudem 58 importierte Infektionen, darunter 55 Thais, die aus Kambodscha über den Grenzübergang Sa Kaeo ins Land zurückkehrten.

Bangkok verzeichnete auch die meisten Todesfälle - 12 -, während je einer in Kanchanaburi, Chachoengsao, Chonburi, Nakhon Ratchasima, Samut Prakan, Samut Sakhon und Nonthaburi gemeldet wurde.

In der Provinz Chonburi hat es binnen 24 Stunden drei weitere Todesfälle und 62 neue Infektionen gegeben. Auf die Stadt Chonburi entfallen 39 Fälle, auf Sri Racha 14, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya und Pan Thong jeweils 2 sowie auf Sattahip und Ban Bueng jeweils 1. Drei Patienten haben ihren Wohnsitz in anderen Provinzen. Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle Anfang April erhöhte sich auf 4.669 und die der Toten auf 28.

Binnen 24 Stunden erhielten weitere 45.122 Menschen die erste Covid-19-Impfung und 16.430 die zweite Impfung. Dadurch erhöhte sich die Zahl der in Thailand verimpften Dosen auf 3.609.882.