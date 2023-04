BANGKOK: Es wird erwartet, dass rund 5,1 Millionen Menschen während des diesjährigen Songkran-Festivals verreisen werden, was zu Einnahmen von über 23 Milliarden Baht führen wird – ein Anstieg von 26,3 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr.

Unter Berufung auf eine Umfrage des Kasikorn Research Centre sagte Regierungssprecher Anucha Burapachaisri, dass 44,7 Prozent der Einwohner Bangkoks planen, während des thailändischen Neujahrsfestes zu verreisen, entweder in ihre Heimatstädte oder zu anderen Zielen.

„Mehr als 5 Millionen Menschen werden in dieser Woche verreisen, das sind 28,9 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres“, informierte er.

Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) erwartet 2,37 Millionen Reisende auf seinen Flughäfen, was einem Anstieg von 137,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Davon werden 1,37 Millionen Menschen international reisen, während der Rest innerhalb des Landes reist.

Reisende sollten daher mindestens zwei bis drei Stunden vor ihrer geplanten Abflugzeit ankommen, um genügend Zeit für die Formalitäten und Verfahren vor dem Flug zu haben, empfiehlt AoT.

Nach Aussage des Regierungssprechers habe Premierminister Prayut Chan-o-cha der Öffentlichkeit geraten, sich vor Beginn der Ferien eine Covid-19-Auffrischungsimpfung geben zu lassen und die Covid-19-Präventionsmaßnahmen strikt zu befolgen, um Infektionen zu vermeiden.

„Premier Prayut hofft, dass die Bevölkerung auf die Sommerhitze vorbereitet ist und fordert die Autofahrer auf, die Verkehrsregeln zu befolgen, um Unfälle zu vermeiden“, fügte er hinzu.

Unterdessen hat das Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) die Ergebnisse seiner Razzia vor dem Songkran bekanntgegeben, bei der 318 Personen verhaftet wurden.

Der Sprecher des CCIB, Pol Col Kissana Phatthanacharoen, sagte, dass Betrüger und Kriminelle ihre Aktivitäten während der langen Feiertage verstärken, da die Menschen dann eher dazu neigen, ihre Wachsamkeit zu verringern. Zwischen dem 29. März und dem 9. April 2023 ging das CCIB daher unter anderem gegen Glücksspiel, Drogen, illegale Einwanderung und Schusswaffenverstöße vor.

Die Behörde ging auch gegen Cyberkriminalität wie gefälschtes Online-Shopping, Computerbetrug, Sexhandel, Online-Glücksspiel und andere grenzüberschreitende Straftaten vor.

Nach Angaben von Polizeichef Kissana wurden in dieser Woche landesweit 17 Razzien durchgeführt.

Die Beamten verhafteten Verdächtige, die Online-Glücksspielseiten betrieben und gefälschte buddhistische Amulette und Schusswaffen online verkauften.

Er fügte hinzu, dass die Menschen sich vor Online-Bedrohungen durch Call-Center-Banden, Handy-App-Betrug, Online-Shopping-Betrug und anderen Betrügereien mit Geldüberweisungsanfragen, Stellenausschreibungen und Kryptowährungsinvestitionen in Acht nehmen sollten.

Menschen, die während des Songkran-Festivals in ihre Heimatstadt oder an touristische Ziele reisen, sollten sich vor möglichen Betrügern in Flugzeugen, Zügen oder Bussen in Acht nehmen, da öffentliche Verkehrsmittel ein leichtes Spiel für Gauner seien, empfahl Pol Col Kissana am Sonntag (9. April 2023).