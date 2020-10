Von: Redaktion DER FARANG | 11.10.20

Mit mehr Überwachungskameras soll in Bangkok erhöht werden. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei will in Zusammenarbeit mit dem städtischen Stromversorger MEA im Stadtgebiet zusätzlich 5.000 Überwachungskameras in Gebieten mit hohen Kriminalitätsraten in 50 Bezirken Bangkoks installieren, um die öffentliche Sicherheit zu erhöhen.

Laut Generalmajor Yingyos Thepjamnong sollen die CCTV-Kameras dazu beitragen, Verbrechen zu verhindern und den Ermittlungsbeamten nach Straftaten konkrete Beweise zu liefern. Die städtische Polizei wird die Gebiete auflisten, in denen Kameras benötigt werden, und die MEA wird sie installieren. Der stellvertretende Gouverneur der MEA, Jaturong Suriyasasin, fügte hinzu, sein Unternehmen werde die Polizei neben der Kamerainstallation auch mit verwandter Infrastruktur und Dienstleistungen wie der Installation zusätzlicher Straßenbeleuchtung in kriminalitätsgefährdeten Gebieten unterstützen und die Wartung des CCTV-Systems übernehmen.