MAE HONG SON: Mehr als 5.000 Vertriebene flohen am Mittwoch (12. Juli 2023) über die Grenze von Myanmar nach Thailand, nachdem das myanmarische Militär einen Luftangriff auf das Evakuierungszentrum im Bundesstaat Kayah, in dem sie lebten, geflogen hatte. Sie sind nun in einem Auffanglager in Mae Hong Son auf der thailändischen Seit der Grenze untergebracht.

Der Kulturminister der Karenni National Progressive Party, Tor Rae, informierte, dass sich der Luftangriff auf das Evakuierungszentrum um 01.30 Uhr ereignet, wobei ein Mensch getötet und 10 weitere verletzt worden seien. Zu dem Evakuierungszentrum, das sich in der Nähe der Kaserne der Widerstandsgruppe befindet, gehören auch eine Schule und ein Gesundheitszentrum.

Eine Quelle der Karenni-Armee (KA) teilte später mit, dass die Zahl der bei dem Luftangriff auf das Evakuierungszentrum getöteten Personen auf vier gestiegen sei und viele weitere Personen verletzt worden seien. Das Militär Myanmars setzte zwischen 0.57 Uhr und 1.32 Uhr einen MIG-29 Kampfjet für vier Luftangriffe ein.

Die KA sagte, sie habe erwartet, dass das myanmarische Militär seinen Kommandostützpunkt etwa 12 Kilometer von Mae Hong Son entfernt angreifen würde, aber sie habe nicht erwartet, dass es das nahe gelegene Evakuierungszentrum angreifen würde.

Beamte aus Mae Hong Son wurden eingesetzt, um sich um die Evakuierten im Auffanglager Baan Nai Soi im Bezirk Mueang zu kümmern.

Etwa 5.000 vertriebene Zivilisten leben seit Anfang des Jahres im Zentrum des Bundesstaates Kayah, da die thailändischen Behörden ihnen nicht gestatten, in Thailand zu bleiben.