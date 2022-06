BANGKOK: Motorradfahrer, die beim Fahren oder Parken ihres Fahrzeugs auf dem Gehweg erwischt werden, müssen laut einem Gesetz über Sauberkeit und Ordnung aus dem Jahr 1992 mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 Baht rechnen.

In einem Facebook-Beitrag teilte die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) am Sonntag mit, dass BMA-Beamte die Gehwege im Stadtgebiet kontrollieren werden. Die Beamten sollen sicherstellen, dass das Gesetz befolgt wird. „Die BMA-Vollzugsbeamten sind befugt, Verstöße an Ort und Stelle zu ahnden. Kann das Bußgeld nicht gezahlt werden, wird der Zuwiderhandelnde strafrechtlich verfolgt“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Verstöße gegen das Gesetz können der BMA online oder durch Scannen des untenstehenden QR-Codes gemeldet werden. Wer Motorräder meldet, die Gehwege befahren oder blockieren, erhält die Hälfte des Bußgeldes, sobald der Fall geklärt ist.