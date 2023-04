Foto: The Nation

BANGKOK: Die meisten Unfälle während der Songkran-Feiertage wurden durch überhöhte Geschwindigkeit und Trunkenheit am Steuer verursacht, wobei 80 Prozent aller Unfälle auf Motorräder entfielen.

49 Menschen kamen am Donnerstag (13. April 2023) bei Verkehrsunfällen ums Leben, weitere 448 wurden verletzt. Damit stieg die Zahl der Songkran-Toten auf bisher 114, teilte das Zentrum für Verkehrssicherheit am Freitag mit.

Das Zentrum meldet Daten über Verkehrsunfälle, einschließlich Todesfälle und Verletzte, für den in Thailand als „sieben tödliche Tage“ bezeichneten Feiertagsverkehr. Sie begannen am Dienstag (11. April 2023) und enden am Montag (17. April 2023)

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Thailand belief sich am Donnerstag auf insgesamt 437, teilte das Zentrum für Verkehrssicherheit mit.

Die meisten Unfälle wurden durch überhöhte Geschwindigkeit oder Trunkenheit am Steuer verursacht, sagte Boontham Lertsukheekasem, Generaldirektor der Abteilung für Katastrophenschutz und -bekämpfung.

Unfälle mit Motorrädern machten etwa vier Fünftel aller Unfälle aus, so Khun Boontham.

Die häufigsten Unfallursachen

Geschwindigkeitsüberschreitung: 37.30 Prozent

Trunkenheit am Steuer: 29,29 Prozent

Fahrzeugtyp bei den meisten Unfällen

Motorräder: 79.51 Prozent

Ort der meisten Unfälle

Dorfstraßen: 37.76 Prozent

Autobahnen: 35.24 Prozent

Zeit mit der höchsten Anzahl von Unfällen

17.00 bis 18.00 Uhr (9 Prozent)

Altersgruppe mit der höchsten Zahl an Unfallopfern

30 bis 39: 16 Prozent

Die Provinz mit der höchsten Zahl von Unfällen war Nakhon Si Thammarat (19). Hier gab es auch die meisten Verletzten (19 Personen) und Todesopfer (drei Personen).

Vom 11. bis 13. April 2023 ereigneten sich in Thailand insgesamt 1.055 Verkehrsunfälle. Bei diesen Unfällen kamen 114 Menschen ums Leben und weitere 1.064 Personen wurden verletzt. Die meisten Todesopfer gab es bisher in Bangkok (neun Personen).

Chiang Mai und Nakhon Si Thammarat haben bisher die meisten Verletzten zu beklagen (jeweils 40 Personen), während 19 Provinzen in den ersten drei Tagen von Songkran keine Todesopfer zu beklagen haben.