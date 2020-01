WIEN (dpa) - Die Polizei in Österreich hat einen 49-Jährigen festgenommen, der für 101 Einbrüche verantwortlich sein soll.

Der Mann wird laut einer Polizeimitteilung von Mittwoch verdächtig, zwischen Juli 2018 und Juli 2019 in zahlreiche Kindergärten, Schulen und Feuerwehrhäuser in der Alpenrepublik eingestiegen zu sein. Der Täter soll dabei mehrere Tausend Euro erbeutet und einen Gesamtschaden von 150.000 Euro verursacht haben.

Der Mann war bereits im Juli 2019 in Tschechien festgenommen worden, die Polizei machte die Ergebnisse ihrer Ermittlungen aber erst jetzt bekannt. Derzeit gehen die Ermittler nicht davon aus, dass der 49-Jährige auch in anderen Ländern Einbrüche begangen hat. Er habe sich in Österreich aufgehalten, teilte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur mit. Seit seiner Auslieferung sitzt der Verdächtige in Österreich in Untersuchungshaft.