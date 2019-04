Drei Tote bei Unfall

HÖRSCHING (dpa) - Bei einem Verkehrsunfall in Österreich sind drei Menschen ums Leben gekommen.

Auf der nassen Fahrbahn einer Bundesstraße bei Linz hatte sich das Fahrzeug eines 54-Jährigen am Sonntagabend quer gestellt, wie die Polizei mitteilte. In das Hindernis krachte ein von einer 18-Jährigen gesteuertes Auto, in dem vier weitere Personen mitfuhren. Bei der Kollision wurden der 54-Jährige und seine 51-jährige Beifahrerin sowie ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus dem anderen Fahrzeug getötet. Die anderen vier Insassen wurden schwer verletzt..