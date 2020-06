48 Thailänderinnen und Thailänder, die aus Taiwan in ihr Heimatland zurückgekehrt sind, wurden in der staatlichen Quarantäneeinrichtung in Pattaya zur medizinischen Beobachtung aufgenommen. Foto: Maria/Adobe Stock

PATTAYA: 48 thailändische Rückkehrer aus Taiwan wurden am Donnerstag in die temporär im Grand Bella Hotel eingerichtete staatliche Quarantänestation eingeliefert. Die Gruppe setzt sich aus 19 thailändische Frauen (von denen 13 schwanger sind) und 29 thailändischen Männern zusammen, die 14 Tage lang als Maßnahme zur Unterdrückung der Ausbreitung des Coronavirus in dem Hotel unter strenger Quarantäne gestellt werden.

Da sich in der Bevölkerung der Unmut äußert, weshalb Corona-Risikopersonen ausgerechnet in der Touristenmetropole unter Quarantäne gestellt werden sollen und somit in einer Stadt, in der seit zwei Monaten keine Covid-19-Erkrankungen mehr nachgewiesen wurden, betonen die Behörden, dass sich unter den Rückkehrern aus Taiwan keine Person befand, die unter Fieber litt und dass alle Quarantänepatienten mehrmals am Tag auf eine Infektion untersucht werden würden. Weiter, so die Behörden, dürften sie 14 Tage lang ihr Hotelzimmer nicht verlassen. Da sie somit strikt von der Außenwelt abgeschirmt werden, würde für die Einwohner der Stadt in keiner Weise Gefahr bestehen.

Das Grand Bella Hotel wird seit dem 29. Mai als staatliche Quarantänestation genutzt. Zuvor diente es als Feldlazarett für Covid-19-Patienten aus der Provinz Chonburi. Bisher wurden in der temporären Quarantänestation 294 thailändische Rückkehrer aus vier Ländern – Georgien, Myanmar, Türkei und Singapur – untergebracht. Das Hotel kann bis zu 352 Personen aufnehmen, die von Ärzten der Königlich Thailändischen Armee und aus mehreren örtlichen Krankenhäusern gemeinsam medizinisch betreut werden.