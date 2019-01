Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.19

PATTAYA: Die Polizei hat eine Frau aus Petchabun festgenommen, die mindestens vier Ausländer mit Drogen bewusstlos gemacht und beraubt hat.

Polizei, Touristenpolizei und Immigration fahndeten nach der 48-Jährigen. Das Arbeitsgebiet der Prostituierten war die Soi Buakhao. Am letzten Samstagmorgen ging sie mit einem 27 Jahre alten Engländer auf dessen Zimmer. Die Frau reichte dem Ausländer ein Getränk, in das sie Drogen gemixt hatte. Der Brite schlief ein, die Frau konnte mit einem Handy und einer Rollex-Uhr entkommen. Über die Auswertung von Überwachungskameras kam die Polizei der Prostituierten auf die Spur. In deren Zimmer fanden die Ermittler zwei Handys und teure Uhren. Bei ihrer Vernehmung gab die Frau drei weitere Diebstähle zu. Sie muss mit einer Haft zwischen einem und fünf Jahren und/oder einem Bußgeld bis zu 100.000 Baht rechnen.