BANGKOK: Für Dutzende Spielerinnen und Spieler endete beim Würfelspiel ihre Glückssträhne, als Polizei und Soldaten das Restaurant im Bangkoker Stadtteil Sai Mai stürmten.

Die illegale Spielhölle befand sich in dem Restaurant Ban Mai Thiam an der Soi Sukhaphibal. Darin befanden sich 32 Männer und 15 Frauen, die um Geld würfelten. Der 48 Jahre alte Besitzer des Restaurants gestand, dass er das Spiel organisiert hatte. Die Polizei beschlagnahmte 33.700 Baht in bar, sieben Würfelspiele und ein Bündel Kratomstimulans in Blattform. Polizeioberst Sing Singdej hatte um die Unterstützung von Truppen des Armeecamps Sai Mai gebeten. Denn in der Vorwoche, so berichtete der Polizeichef, hatte es bei einem Einsatz seiner Beamten gegen eine Spielhölle einen Massenexodus gegeben. Die Polizei hatte nur sieben Verdächtige verhaften können.