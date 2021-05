BANGKOK: Thailand meldete am Donnerstag mit 47 weiteren Covid-19-Todesfällen einen neuen Tagesrekord. Unter den 3.323 neuen Infektionen sind 1.219 aus Gefängnissen. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle in der dritten Viruswelle seit dem 1. April auf 112.354 und die der Todesfälle auf 826. Seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie Anfang letzten Jahres hat es in Thailand 920 Todesfälle und 141.217 Infektionen gegeben.

Bangkok führt die Liste der Todesopfer mit 26 Toten an, gefolgt von vier in Nonthaburi, drei in Chiang Mai und je einem in Yala, Ayutthaya, Mukdahan, Phetchaburi, Ratchaburi, Khon Kaen, Sisaket, Chonburi, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Tak, Amnat Charoen, Nan und Songkhla. Bangkok führt ebenfalls die Liste der neuen Covid-19-Fälle mit 894 an, gefolgt von 280 in Samut Prakan, 233 in Phetchaburi, 129 in Nonthaburi und 98 in Pathum Thani.

Für die Provinz Chonburi bestätigte das Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen 52 neue Covid-19-Fälle. Auf die Stadt Chonburi entfallen 24 Fälle, auf Sri Racha 11, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 10, auf Pan Thong 5 und auf Sattahip 2. Seit dem Beginn der dritten Viruswelle Anfang April hat es in der Provinz 4.395 Infizierte und 21 Covid-Todesfälle gegeben.

In den letzten 24 Stunden erhielten weitere 57.112 Menschen ihre erste Covid-19-Impfung und 4.543 ihre zweite Impfung, womit sich die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 3.208.882 erhöht.