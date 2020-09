Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.20

HUA HIN: Die Stadtverwaltung hat im Stadtgebiet 463 Überwachungskameras an 116 Standorten installieren lassen.

Bürgermeister Nopporn Wutthikun besuchte jetzt die Kommandozentrale im Rathaus, um sich über die neue Videoüberwachungsanlage zu informieren. Das Unternehmen Digital First and Service Network hatte die neuen Kameras angebracht. Viele befinden sich an Verkehrsschwerpunkten und Orten, an denen Straftaten gemeldet wurden. Die neuen Überwachungskameras sollen in der Stadt die Sicherheit für Einheimische und Touristen erhöhen.