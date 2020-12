Foto: The Nation

BANGKOK: Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration, bestätigte am Mittwoch, dass von den 196 Personen, zumeist Frauen, die aus der Provinz Tachilek in Myanmar nach Thailand zurückgekommen sind, 46 mit Covid-19 infiziert sind. Nur 17 seien illegal ins Land eingereist.

Dr. Taweesin dankte allen, die mit den thailändischen Behörden zusammengearbeitet haben. Dies werde dazu beitragen, das Land sicherer zu machen. Jeder Thai, der nach Hause zurückkehren möchte, sollte zuerst Kontakt mit Grenzbeamten aufnehmen, anstatt sich zu entscheiden, die Grenze alleine zu überqueren. Er ermutigte die Menschen auch, mit ihren Reiseplänen fortzufahren, sich aber an die Regeln zu halten, indem sie eine Maske tragen.

Das Zentrum bestätigte 25 neue Fälle von Covid-19. Darunter sind ein 53 Jahre alter Schweizer und sieben thailändische Frauen, die in Unterhaltungsstätten in Myanmar gearbeitet hatten. Bis Mittwoch ist die Zahl der gemeldeten Fälle in Thailand auf 4.151 angestiegen.