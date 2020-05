Von: Redaktion DER FARANG | 13.05.20

Die Polizei verhaftete in einer Poolvilla 44 Personen und beschlagnahmten Drogen. Foto: 77Khaoded

PATTAYA: Polizisten beendeten am frühen Mittwochmorgen in einer Pool-Villa eine Geburtstagsfeier und verhafteten 44 Frauen und Männer.

Die Polizei hatte einen Hinweis auf die Party erhalten. Beamte aus Chonburi und Pattaya waren an der Razzia beteiligt. Verhaftet wurden gegen 1.30 Uhr 22 Männer, darunter drei Chinesen, und 22 Frauen. Sie hatten gegen die Ausgangssperre und die Covid-19-Beschränkungen verstoßen. Beamte fanden laut „Siam Chon News“ einen Beutel mit der Droge „Ice“, 15 Beutel Ketamin, 15 Ecstasypillen in Herz- und Bärenform, 200 Valiumtabletten und eine 9-mm-Waffe in einem schwarzen Pick-up mit Bangkoker Kennzeichen.