4,4-Liter-Motor

Written by: Redaktion DER FARANG | 19/10/2019

BANGKOK: BMW hat sein neues 8er Cabrio offiziell vorgestellt. Das M850i xDrive Cabrio verfügt über ein automatisches Verdeck, das sich in nur 15 Sekunden öffnen und schließen lässt.

Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 4,4-Liter-V8-Motor mit 530 PS. In Verbindung mit einer 8-Gang-Automatik beschleunigt das Auto in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h. Der schicke Flitzer ist in Thailand zu einem Preis von 13,499 Millionen Baht erhältlich.