Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.19

BANGKOK: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) hat für Online-Blogger die „Thailand Village Academy” gestartet, um mit dem sozialen Netzwerk jüngere Menschen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren zu erreichen.

44 Blogger aus 17 Ländern wurden in die engere Wahl gezogen, um Thailand als Reiseziel auf der ganzen Welt bekannt zu machen. Die Blogger wurden aus fast 1.500 Bewerbern in 86 Ländern ausgewählt. Sie drehen jetzt ihr Material sechs Tage lang bis zum 29. Juli. Die jungen Frauen und Männer kommen aus Australien, Nepal, Bhutan, Malaysia, Indien, Indonesien, Italien, Israel, Nigeria, den Philippinen, Peru, Russland, Singapur, Tunesien, Großbritannien und der Ukraine . Ihnen winken Bargeld und andere Preise im Wert von 10.000 US-Dollar. Die in 22 Dörfern in ganz Thailand erstellten Reiseblogs sollen nicht nur jüngere Touristen ansprechen, sondern auch den für das Projekt ausgewählten Dörfern zugutekommen. Darunter sind Ban Phu Homestay in Mukdahan, die Kulturtourismusgemeinde Ban Lao Wiang in Uttaradit, die Gemeinde Ban Tha Ma-O in Lampang, die Gemeinde Thung Wa in Satun und die Marktgemeinde Sapphaya Old Police Station in Chai Nat.