BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Dienstag 527 neue Covid-19-Fälle. Davon wurden 439 Menschen bei Tests in Samut Sakhon positiv befunden - 390 Wanderarbeiter und 49 Thais.

26 Fälle in Nakhon Pathom, einer in Nan, sechs in Surat Thani und 18 in Nonthaburi werden derzeit untersucht, um die Quelle der Infektion zu finden. Sechs Patienten wurden in Quarantäneeinrichtungen positiv getestet - vier Thais, die aus der Türkei, Pakistan, Großbritannien und Dänemark zurückkehrten, und zwei Inder.

Laut dem Sprecher des CCSA, Dr. Taweesin Visanuyothin, wurden inzwischen 56 Provinzen zu „Roten Zonen“ erklärt, wobei Singburi und Nan als letzte auf die Liste gesetzt wurden. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Thailand stieg auf 8.966 - 6.900 Patienten davon wurden im Inland angesteckt, darunter 2.476 Wanderarbeiter. Bislang haben sich 4.397 Personen erholt und wurden aus Krankenhäusern entlassen, während 65 Personen starben.

Dr. Taweesin sagte weiter, der Krankheitsausbruch von Samut Sakhon habe sich auf 45 Provinzen ausgebreitet, die meisten Fälle traten im Ausbruchsgebiet (2.296) auf, gefolgt von Bangkok (86), Nakhon Pathom (38), Samut Prakan (33) und Nonthaburi (17). Von der Gesamtzahl der Patienten sind 71 Prozent Staatsangehörige von Myanmar, 24 Prozent sind Thais und 5 Prozent andere Nationalitäten.

Vom Rayong-Cluster wurden seit dem 23. Dezember 426 Menschen infiziert. Das Durchschnittsalter der Patienten liegt bei 49 Jahren. Die Infektion breitete sich auf 7 bis 8 Bezirke aus, von denen drei Bezirke mehr als 50 Patienten hatten. 197 Patienten hatten das Virus durch den Besuch von Spielhöllen bekommen, gefolgt von Hahnenkampfarenen (11) und Fitnesszentren (9). Der 50. Fall in Chiang Mai ist eine 25 Jahre alte Verkäuferin, die engen Kontakt mit einer inzwischen gestorbenen Person hatte.