43 Verkehrstote am ersten der „gefährlichen Tage“

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Das Road Safety Directing Centre meldet für Dienstag, dem ersten der sogenannten sieben gefährlichen Tage zu den Neujahrsfeiertagen, auf Thailands Straßen 43 Todesopfer bei 414 Unfällen.

Nach Angaben des stellvertretenden nationalen Polizeichefs General Damrongsak Kittiprapas gab es die meisten Unfalltoten in den Provinzen Chonburi, Buriram, Phitsanulok, Phetchabun und Udon Thai. Dort starben jeweils drei Menschen. Chiang Mai meldete die meisten Verletzten (17) und Maha Sarakham die meisten Verkehrsunfälle (15). Hauptunfallursachen waren überhöhte Geschwindigkeit und Trunkenheit am Steuer.

Am häufigsten waren Motorradfahrer in Unfällen verwickelt, und landesweit setzte die Polizei 44.657 Verkehrsteilnehmer fest. Bei den 210 Verkehrssündern, die bis Dienstagabend bereits vor Gericht erschienen, waren die häufigsten Anklagepunkte Trunkenheit am Steuer, Fahren unter Einfluss illegaler Drogen, rücksichtsloses Fahren und Fahren ohne Führerschein.