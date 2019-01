Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.19

KRABI: 43 ausländische Touristen wurden am Samstagmorgen aus Seenot gerettet, nachdem ihr Speedboot gekentert war.

Das Schnellboot „Apitsada 1“ war um 11.40 Uhr am Chalong Pier in Phuket gestartet und sollte die Urlauber zu den Inseln Mai Thon und Phi Phi bringen. Als sich das Speedboot zwischen der Koh Dokmai und der Koh Keaw befand, etwa 9,2 Seemeilen von der Phi Phi entfernt, entdeckte der Bootsführer, dass das Boot schwerer wurde. Die Crew stellte fest, dass Wasser in das Schiff eindrang. Das Boot kenterte. Alle Passagiere wurden von in der Nähe befindlichen Booten aufgenommen.