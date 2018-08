42 Wasserfälle geschlossen

Der Wasserfall Nang Rong Im Khao-Yai-Nationalpark in Nakhon Nayok. Foto: Tourism Authority Of Thailand

THAILAND: Die Nationalparkbehörde hat die vorläufige Schließung von 42 Wasserfällen in Nationalparks wegen der Regenzeit angekündigt.

Der Behördensprecher Sompote Maneerat erklärte, einige der Wasserfälle sollten nur für eine kurze Zeit geschlossen werden, andere für eine längere Zeit. Das sei abhängig von der Wassersituation in jedem Wasserfall. Am Nang Rong-Wasserfall in Nakhon Nayok, der am Montag von massiven Abflüssen aus dem Khao Yai-Nationalpark getroffen wurde, wurden rote Fahnen angebracht, um Touristen davon abzuhalten, sich dem Wasserfall zu nähern.