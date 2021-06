42 Covid-Todesfälle und 3.995 Neuinfizierte

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Sonntag 42 weitere Todesfälle und 3.995 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Darunter waren 45 Fälle in Gefängnissen. Seit Beginn der Pandemie Anfang letzten Jahres gab es 244.447 Infizierte und 1.912 Todesfälle.

In der Hauptstadt wurden 27 Todesfälle registriert, während es in Chachoengsao, Nakhon Pathom und Pathum Thani jeweils zwei Todesfälle gab. Weitere Todesfälle wurden in Phetchaburi, Chonburi, Nakhon Ratchasima, Nonthaburi, Prachin Buri, Pattani, Yala, Udon Thani und Uthai Thani registriert. Bangkok führte mit 1.370 Fällen die Liste der Neuinfektionen an, gefolgt von Samut Sakhon (289), Samut Prakan (231) und (Nonthaburi) 195.