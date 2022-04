Von: Björn Jahner | 29.04.22

LAMPANG/BANGKOK: Am Mittwoch wurde in Thoen, Provinz Lampang, mit 42,6°C ein neuer Temperaturrekord für dieses Jahr gemessen.

Doch auch die Einwohner Bangkoks kamen am Mittwoch ordentlich ins Schwitzen. So meldete die Metropolitan Electricity Authority (MEA), dass der Stromverbrauch am 27. April 2022 der bisher höchste dieses Jahres war.

Foto: Metropolitan Electricity Authority

Zwischen 15.00 und 15.30 Uhr wurde ein Höchstwert von 9.070,42 MW erreicht, weil die Menschen intensiv ihre Klimaanlagen nutzten.