Von: Redaktion DER FARANG | 07.08.19

PATTAYA: Nach einem Raubüberfall auf einen Schweden und seine thailändische Frau stellte sich heraus, dass 40 Prozent der mehr als 2.000 Überwachungskameras im Stadtgebiet nicht funktionieren.

Der 52-Jährige war am letzten Samstag mit seiner 32 Jahre alten Frau auf einem Motorrad auf der Dritten Straße unterwegs, als sich in Höhe des Pattaya-Krankenhauses ein dicklicher Mann näherte. Der Thai griff nach der Goldkette mit Amulett des Schweden und flüchtete. Sein Motorrad hatte kein Kennzeichen. Nach dem Raub suchte das Paar die Polizeistation und anschließend die Stadtverwaltung auf. Dort erfuhr der Schwede, dass die Kameras auf der Dritten Straße nicht in Betrieb sind. „77khaoded“ ermittelte, dass in der Stadt 40 Prozent der CCTV-Kameras nicht funktionieren. Das sei für ein Weltklassereiseziel wie Pattaya nicht akzeptabel. Nach den Bombenanschlägen vom letzten Freitag in Bangkok soll der Vorsitzende des Stadtrates, Anan Angkhanawisan, eine Überprüfung der Überwachungskameras angeordnet haben. Im Budget für das kommende Geschäftsjahr will die Stadt Mittel zur Reparatur der CCTV-Kameras zur Verfügung stellen.