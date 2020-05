Thais, die aufgrund der Abriegelung Phukets von der Außenwelt auf der Urlaubsinsel gestrandet waren, strömen nach der Öffnung des Eilands zurück in ihre Heimatprovinzen. Foto: The Thaiger

PHUKET: Seit die Sperrung der Insel am Freitag ab 5 Uhr aufgehoben ist, kehren Tausende Menschen in ihre Heimatprovinzen zurück, stauen sich am Kontrollpunkt Tha Chatchai die Fahrzeuge.

Für den Massenexodus wurde die Ausgangssperre aufgehoben. Nach der Registrierung vom Mittwoch wollen über 40.000 Menschen Phuket verlassen - das sind etwa 10 Prozent der gesamten Wohnbevölkerung der Insel. Aber nur 5.000 können an einem Tag die Kontrollstelle passieren.

Da die Insel stark vom Tourismus abhängig ist, waren viele Thais, die nach Phuket gekommen waren, um in der Tourismus- und Gastgewerbebranche zu arbeiten, auf der Insel gefangen. Denn alle Land-, See- und Luftbrücken waren geschlossen. Personen, die in einer anderen Provinz ansässig sind, müssen einen Screening-Test durchlaufen. Am Kontrollpunkt Tha Chatchai gibt es vier Aufkleber mit den Reisezielen Phang-nga, Krabi, Ranong und Surat Thani. Personen, die in andere Provinzen reisen, erhalten entsprechende Papiere.

Bancha Thanu-in, Distriktchef von Takua Thung, sagte „Newshawk Phuket“, Menschen, die nicht in der Gegend von Phuket lebten, müssten nach der Rückkehr in ihre Heimatprovinz 14 Tage in Quarantäne gehen.