Von: Redaktion DER FARANG | 24.02.20

LAEM CHABANG: Zwei Schiffe der US-Marine trafen am Wochenende in den Häfen Laem Chabang bei Pattaya und Chuck Samet bei Sattahip ein. Schiffe und Mannschaften nehmen an der 39. Militärübung Cobra Gold 2020 teil.

Cobra Gold ist eine Mehrländer-Übung, die jedes Jahr in Thailand ausgerichtet wird. Cobra Gold 2020 beginnt am Dienstag und läuft bis zum 6. März. Konteradmiral Fred Kacher, Kommandeur der Expeditionary Strike Group 7, sagte: „Die Zusammenarbeit mit unseren thailändischen Partnern während Cobra Gold ist eine hervorragende Gelegenheit für uns, unsere amphibischen und expeditionellen Kampffähigkeiten zu verbessern.“

Das amphibische Angriffsschiff USS America traf in Laem Chabang und das Docklandungsschiff USS Green Bay in Chuck Samet ein. Angehörige der Royal Thai Armed Forces begrüßten die Mannschaften und überreichten den Kommandanten beider Schiffe Blumengirlanden. Während ihres Aufenthalts in Thailand werden Seeleute und Marines mit ihren thailändischen Kollegen an unterschiedlichen Übungen teilnehmen. Bis zu 29 Nationen werden sich entweder direkt an Cobra Gold beteiligen oder die Übungen beobachten. Rund 4.200 US-Marines nehmen an Land und auf dem Wasser teil.

Cobra Gold soll die militärischen Fähigkeit der teilnehmenden Nationen verbessern, kombinierte Operationen planen und durchführen, Beziehungen zwischen teilnehmenden Nationen in der gesamten Region aufbauen, die Sicherheit des Seeverkehrs verbessern und auf Naturkatastrophen im großen Maßstab reagieren.