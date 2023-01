Von: Björn Jahner | 02.01.23

BANGKOK: Der staatliche Busbetreiber Transport Company kündigte an, dass er am Montag 4.000 interprovinzielle Bus- und Van-Verbindungen anbieten wird, um über 53.000 Passagiere nach Neujahrsreisen zu Verwandten im Landesinneren zurück nach Bangkok zu bringen.

Die Menschen begannen am Sonntag mit der Rückkehr in die Hauptstadt, als das Unternehmen 2.792 Fahrten für mehr als 26.000 Fahrgäste durchführte, die früh in Bangkok ankommen wollten, um Verkehrsstaus zu vermeiden, obwohl der Montag ein offizieller Feiertag ist, erklärte die Vizepräsidentin der Transport Company Rapipan Wannapintu am Montag.

In Erwartung eines hohen Aufkommens an zurückkehrenden Reisenden am Montag hat der Betreiber bis zu 4.000 Bus- und Van-Fahrten vorbereitet, um sicherzustellen, dass keine Fahrgäste an den Terminals zurückgelassen werden. „Wir haben auch die Taxifahrer über die Radiosender JS100 und FM91 informiert, damit sie die Fahrgäste direkt von den Bahnsteigen abholen, um das Gedränge am Busterminal zu verringern“, fügte sie hinzu.

Alle Mitarbeiter der Transport Company tragen Gesichtsmasken und befolgen soziale Distanzierungsmaßnahmen zur Covid-19-Prävention und raten ihren Fahrgästen, dies ebenfalls zu tun, informierte Khun Rapipan.

Als Dankeschön für den Beitrag zur Reduzierung des Andrangs an den Busterminals bietet das Unternehmen denjenigen, die erst nach dem 2. Januar zurückreisen, einen Rabatt auf den Fahrpreis an.

Fahrgäste, die ihre Fahrkarten über die E-Ticket-App oder Transport.co.th für alle Inlandsfahrten vom 3. bis 9. Januar buchen, erhalten einen Rabatt von 10 Prozent.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Callcenter unter der Kurzwahl 1490.