391.000 Haushalte leiden unter der Flutkatastrophe

BANGKOK: Gemäß der Katastrophenschutzbehörde sind 391.000 Haushalte in 32 Provinzen des Landes von der aktuellen Hochwasserkatastrophe betroffen; 30 Menschen starben in den Fluten.

Besonders schlimm ist die Situation in den fünf Nordostprovinzen Amnat Charoen, Yasothon, Ubon Ratchathani, Roi Et und Si Sa Ket, wo 28.6000 Menschen aus 90 Ortschaften von den Behörden evakuiert wurden. Am Samstag waren 50 Straßen in den Provinzen Roi Et, Ubon Ratchathani, Amnat Charoen und Yasothon komplett überflutet. Auf 42 stand das Wasser so hoch, dass sie mit dem Auto unpassierbar waren: sechs in Roi Et, 27 in Ubon Ratchathani, drei in Amnat Charoen, sechs in Yasothon. Aus der Andamanensee im Westen des Landes wurden zwei bis drei Meter hohe Wellen gemeldet und starke Gewitter, weshalb die Schifffahrt zum Erliegen kam.