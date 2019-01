Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.19

BANGKOK: Nach dem Migranten-Report 2019 halten sich derzeit in Thailand 4,9 Millionen Nicht-Thailänder auf, darunter sind 3,9 Millionen Arbeiter aus Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam.

Thailand profitiert erheblich von den Migranten. Wanderarbeitnehmer helfen, Arbeitskräftemangel zu beseitigen, tragen zum Wirtschaftswachstum bei und werden bei der zunehmenden Alterung der thailändischen Gesellschaft für das Königreich immer wichtiger. Sie machen mehr als 10 Prozent der gesamten Erwerbsbevölkerung aus, und es wird angenommen, dass ihre Arbeit zwischen 4,3 und 6,6 Prozent des thailändischen Bruttoinlandsprodukts ausmacht.

Trotzdem leben viele Migranten weiterhin in Not und bleiben anfällig für Missbrauch. „Während sich die Situation für Migranten in Thailand seit dem letzten Bericht im Jahr 2014 in gewisser Weise verbessert hat, bleiben viele Herausforderungen gleich. Die Reaktion der Politiker kann dazu führen, dass Migranten anfällig sind und sich ihres rechtlichen Status in Thailand nicht sicher sind", sagte der Herausgeber des Berichts, Benjamin Harkins.

Laut Moeun Tola, Exekutivdirektor des Center for Alliance of Labor and Human Rights, sind in Thailand etwa 1,7 bis 2 Millionen kambodschanische Wanderarbeiter beschäftigt, 20 Prozent sind nicht dokumentiert. Einige von ihnen stehen jedoch immer noch vor Herausforderungen, da sie kein Thai sprechen. Dies führt zu Problemen, wenn sie in staatlichen Krankenhäusern behandelt werden. Einige Fabriken haben keine Übersetzer für ausländische Arbeitskräfte.

Tola sagte weiter, dass die meisten Krankenversicherer für große Unternehmen wie Bekleidungs- und Elektronikfabriken tätig seien, aber Arbeiter im Bau- und Landwirtschaftssektor sowie Arbeiter in Restaurants und kleinen Geschäften keinen Zugang zu diesem Service hätten. „Ein anderes Problem sind ihre Kinder. Kinder können weder die Schule besuchen noch andere staatliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Einige Kambodschaner lebten nicht dokumentiert in Thailand und würden von thailändischen Chefs betrogen. Sie arbeiteten mehrere Monate, aber am Ende erhielten sie kein Gehalt, und manchmal riefen Chefs die thailändischen Behörden an, um sie verhaften zu lassen.